Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-11-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno cresce la tensione in Ucraina lo scontro tra le forze in campo non ha mai raggiunto un livello così pericolosa Almeno tu fronte delle dichiarazioni la luce ha deciso infatti che potrà dare una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari Da parte di chi è concluso Dimitri forniti da fare tutti dentali l’ho riferito l’agenzia tasse dopo l’annuncio che il presidente russo Putin è approvato il decreto che giorno la dottrina nucleari della Russia sorge il diritto di reagire con armi di distruzione di massa Contro chi è che le principali installazioni della NATO munque si trovino questo è già la terza guerra mondiale ha detto su telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo niente ed è sempre di oggi la notizia che ha colpito i primi obiettivi in territorio russo con missili americani niente il libro del G20 hanno mandato un chiaro messaggio a loro negoziatori alla coppa 29 non lasciate Baku senza un uovo privo di Finanza questione chiaro interesse di tutti i paesi ha detto il segretario esecutivo dell’agenzia uno per il prima lui delle maggiori economie mondiali si sono anche impegnati a realizzare riforme finanziarie per rendere possibile una forte azione climatica in tutti i paesi aggiunto nessun input da Rio sulla finanza climatica invece la posizione del ministro dell’ambiente picchetto anche lui a Baku Anzi in questo momento evitiamo gli parlare di numeri Anche perché vogliamo legare i numeri alle misurazioni alle mitigazioni ha concluso picchetto torniamo in Italia sono 1,2 milioni le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero di 24 ore dei medici infermieri dirigenti che altre professioni sanitarie detto per domani a rischio tutti i servizi di assistenza 50.