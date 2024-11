Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-11-2024 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca ferma che sistemi di difesa aerea hanno abbattuto stanotte 12 droni ucraini sulle regioni russe di rostov e belgorod lo riporta l’agenzia di stampa tazza citando il Ministero della Difesa Russo elezioni regionali il centro-sinistra vince in Emiliagna Umbria di Pascale Proietti sui nuovi presidenti meloni si complimenta con i governatori Al di là delle differenze politiche Auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni gli eletti nei due consigli regionali il lavoro degli prodotto la risoluzione finale del G20 di Rio de Janeiro il documento base su cui si dovrebbe raggiungere l’accordo complessive che prevede impegno comune sui temi quale clima le guerre in corso in Ucraina e medioriente la povertà e la alla fame la cronaca saranno ascoltati prezzo dai PM Due medici indagati per la morte di Marat spada deceduto il 7 novembre dopo tre giorni di agonia seguito a un intervento al naso in una zona Eur al’indagine della procura divive di una nuova generazione con la posizione negli uffici della regione Lazio dei documenti sulle mancate autorizzazione del centro medico di viale Cesare Pavese in azione della ASL2 sul percorso clinico assistenziale della paziente Nations League Italia quarti di possibili avversarie l’Italia avrà un avversario più difficile ritorno in trasferta a perdere quella doppia sfida potrebbe voler dire giocare subito per le qualificazioni al mondiale 2026 nell’urna Germania Spagna o Portogallo il sorteggio venerdì 22 ed è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sei stati con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa