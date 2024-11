Lapresse.it - Ue, riunione maggioranza: nuovo Patto di coalizione per sbloccare lo stallo sulla Commissione

Undiscritto per superare losulle nomine della nuovaEuropea. È questo l’obiettivo di unadei leader delle tre forze diin Ue, popolari, socialisti e liberali, che si svolge oggi, martedì, al Parlamento Europeo. Oltre alla proposta del, sul tavolo c’è anche la richiesta di rimodulare il portafoglio del commissario ungherese Oliver Varhelyi, la domanda dei popolari spagnoli di rivedere alcune deleghe alla vicepresidente Teresa Ribera, e infine un accordo reciproco tra Ppe e S&D per un via libera alle vicepresidenze esecutive di Raffaele Fitto e Teresa Ribera. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate di Renew Europe.