.com - Ucraina: la Russia abbatte 5 missili Atacms su Bryansk. E Putin aggiorna la sua “dottrina nucleare”

Leggi su .com

KIEV – Glia lungo raggio americani, sono stati usati per la prima volta per colpire in profondità il territorio russo, nel giorno in cui Mosca ha adottato la una nuovache rende possibile una rappresaglia atomica anche nel caso di un attacco massicciostico dal territorio ucraino. Il ministero della .L'articolo: lasu. Ela sua “” proviene da Firenze Post.