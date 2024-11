Sbircialanotizia.it - Ucraina, ambasciatore Melnyk: “Putin ha paura della pace, anche grazie a Italia resistito 1000 giorni”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Dagli alleati ci aspettiamo un ulteriore aiuto militare e una partnership strategica con la Nato" Vladimir"haed è per questo che ha portato la Corea del Nord in prima linea", se l'è riuscita a resistere a milledi guerra èall', dagli alleati ci aspettiamo "non .