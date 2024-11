Anconatoday.it - Ucciso con la fiocina. In aula l’imputato si difende: «Non volevo ammazzare, penso a quel ragazzo tutti i giorni»

ANCONA - «É stata una disgrazia,, vorrei essere stato io al posto suo ma non voglio pagare perlo che non fatto perché non louccidere». Queste le dichiarazioni spontanee rese oggi in tribunale, in Corte d’Assise, da Fatah Melloul, 28 anni.