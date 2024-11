Ilrestodelcarlino.it - Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni in Emilia Romagna

Bologna, 19 novembre 2024 – La circoscrizione di Piacenza alla candidata civica sostenuta dal centrodestra, Elena Ugolini; il resto dell’per Michele de Pascale (centrosinistra) pronto a lasciare la poltrona di sindaco di Ravenna per diventare nuovo presidente della Regione. È andato così, nelle varie province, il voto per ledel 17-18 novembre in. Stefano Bonaccini, Michele de Pascale e Elly Schlein Bologna/ 18 novembre 2024 ANSA/MAX CAVALLARI Nella circoscrizione di Bologna, de Pascale supera il 60% dei voti. La sua sfidante Elena Ugolini si ferma al 35%. Numeri simili indi Ravenna, terreno di caccia del neo governatore de Pascale, che nella ‘sua’passa con il 58,16% contro il 38,40% della sua rivale. Lo scenario non cambia scendendo lungo la Riviera romagnola: nella circoscrizione di Forlì-Cesena finisce 58,17 contro 39,22%.