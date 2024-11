Sbircialanotizia.it - Tumori, 3.200 casi l’anno al polmone in Emilia R., oncologi ‘migliorano diagnosi e terapie target’

Leggi su Sbircialanotizia.it

A Bologna il convegno 'Excellence in lung cancer'con oltre 50 specialisti Ogni anno nella regioneRomagna più di 3.200 uomini e donne vengono colpiti da tumore polmonare. In totale i nuovil'anno in tutta Italia ammontano a più di 44mila e la probabilità di sopravvivenza a 5 anni si attesta al 16% negli .