Trovato morto in falegnameria a Napoli, si indaga per omicidio

Tempo di lettura: < 1 minutono peri carabinieri e la Procura diper la morte del 71enne Arturo Panico (LEGGI QUI),senza vita e con vistose ferite alla testa in unadel quartiere Ponticelli di. Pare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avesse problemi di droga e non si esclude anche che fosse afflitto da debiti. I carabinieri (il SIS del comando provinciale e i militari del nucleo operativo di Poggioreale), giunti in via dei Mosaici 40 insieme con un medico legale dopo una segnalazione del 118, hanno ispezionato il locale dove è statoil cadavere del falegname, originario di Sant’Anastasia, senza trovare l’arma del delitto che è sicuramente un corpo contundente. Panico secondo quanto si è appreso ogni tanto bivaccava laddove sarebbe stato ucciso: aveva piccoli precedenti ma nessun legame con la criminalità organizzata.