Sbircialanotizia.it - Tragedia a Ercolano: esplosione in una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio, tre giovani vittime

Leggi su Sbircialanotizia.it

, un posto che solitamente vibra di storia, di bellezza. Oggi, invece, un posto pieno di dolore, di macerie. Lunedì pomeriggio, un’devastante ha ridotto in pezzi un appartamento in via Patacca 94. Un quartiere tranquillo, che in un attimo è diventato un luogo di distruzione totale. Trevite spezzate in un istante: due .