Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdedentro Parti dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra il bivio per la diramazionenord della Nomentana sempre per il dente code su via dei Campi Sportivi tra Largo Maresciallo Diaz via del Foro Italico In quest’ultima direzione sulla stessa via del Foro Italico code per lavori tra Corso Francia via dei Campi Sportivi verso la Salaria incolonnamenti sulla tangenziale est da via delle Valli a via Salaria verso lo stadio Olimpico a Tor Bella Monaca per un incendio ancora chiusa via Aragona all’altezza di via Raddusa trafficata da via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia stessa situazione su via Pontina con code da via Cristoforo Colombo a raccordo in direzione di Pomezia come sempre tutti i dettagli di quel e altre notizie sono a vostra disposizione sul sito