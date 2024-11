Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 18:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione code sulla carreggiata interna del raccordo anulare attratti dalla Cassia bis alla Casilina coda anche in esterna dallaFiumicino alla diramazioneSud per un incidente incolonnamenti sulla via Aurelia dalla Stazione Aurelia Piazza Cornelia verso il centro code persulla Flaminia da via dei Due Ponti al raccordo e sulla Salaria dalla tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe incolonnamenti poi sull’intero tratto Urbano della A24 Verso il raccordo anulare sulla tangenziale est code tra viale Castrense all’uscita per laL’Aquila verso la Salaria stessa situazione su via del Foro Italico con quote da viale Tor di Quinto a via Salaria verso San Giovanni a Tor Bella Monaca a causa di un incendio temporaneamente chiusa via Aragona altezza di via Raddusa a Selva Candida chiusa via della Riserva Grande per la presenza di alberi pericolanti tra via taleggio e via Casorezzo come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito