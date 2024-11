Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul raccordo rallentamenti per lavori tra la Aurelia e la Salaria sulla via Flaminia riduzione di carreggiata per lavori tra il raccordo all’incrocio con la Sacrofanese per alberi pericolanti via della Riserva Grande chiusa nel tratto tra via taleggio e via Casorezzo la linea di bus 998 in entrambi i sensi di marcia e deviata su via taleggio e via Casorezzo proseguono le modifiche alin zona Appio Latino per il cantiere in largo Pietro tacchi Venturi è chiusa alvia Latina tra Largo Pietro tacchi Venturi e via Franco Bartoloni de la linea 87 in direzione largo di Colli Albani transita per via Raffaele de Cesare In collaborazione con Luce Verde infomobilità