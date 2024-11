Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 13:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a Selva Candida chiusa a via della Riserva Grande per la presenza di alberi pericolanti tra via taleggio e via Casorezzo per lavori necessaria alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia chiuso il sottopasso della galleria Principe Amedeo di savoia-aosta nel tratto che da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII seguire le deviazioni sul posto chiusa alvia Agostino Chigi per il cedimento del manto stradale all’altezza di via Bazzini deviato le linee bus 2018 e c19 lavori notturni in Viale Trastevere comportano tra le 22 e le 5 una chiusura Sulle carreggiate laterali da Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli il termine degli interventi è previsto domani 20 novembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità