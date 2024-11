Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàsul raccordo tra lo svincolo Ardeatina e Appia rallentamenti anche tra Aurelia e Salaria per una corsia chiusa per lavori di manutenzione coda in entrata sulla A24 sulla Cassia e la Flaminiarallentato per un incidente in viale Cortina d’Ampezzo a Monte Mario è chiusa via della Riserva Grande tra via taleggio e via Casorezzo per alberi pericolanti code sulla tangenziale est all’altezza della Salaria rallentamenti sul Muro Torto tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio proseguono le modifiche alin zona Appio Latino per i lavori in largo Pietro tacchi Venturi è chiusa alvia Latina tra Largo tacchi Venturi e via Franco Bartoloni stamattina a Garbatella si svolgerà un sit-in in via genocchi possibili rallentamenti In collaborazione con Luce Verde infomobilità