Cesenatoday.it - Traffico in tilt per uno schianto che coinvolge tre auto: due feriti in ospedale

Leggi su Cesenatoday.it

congestionato e lunghe code nel tardo pomeriggio di martedì per un incidente stradale in via San Cristoforo a Cesena. E' avvenuto intorno alle 17:45 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Loha coinvolto tre. I pompieri hanno soccorso, insieme ai sanitari del 118.