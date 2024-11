361magazine.com - Torna l’appuntamento con “Fuori dal coro”, le anticipazioni

Domani, mercoledì 20 novembre,con “dal”, programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro.Al centro della puntata, prosegue l’inchiesta sui disservizi della sanità pubblica: tra le testimonianze, quella di una donna al settimo mese di gravidanza che non riesce a sottoporsi agli esami prescritti dal medico nei tempi previsti.A seguire, un approfondimento sulla presenza, all’interno di alcune moschee della Capitale, di tribunali religiosi che vigilerebbero sull’applicazione della Sharia.E ancora, un viaggio per raccontare le situazioni di illegalità nelle infrastrutture delle città italiane: dalla criminalità romana che avrebbe tentato di impossessarsi di fondi destinati al Giubileo per la ristrutturazione delle strade, alle indagini sull’abuso edilizio di alcuni cantieri milanesi.