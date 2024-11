Ilrestodelcarlino.it - Tolentino in zona playoff: "Ma adesso non dobbiamo focalizzarci sulla classifica"

Grande vittoria delper 4-1 contro l’Atletico Mariner, quarta vittoria consecutiva per i cremisi che stanno attraversando un grande momento di forma, posizionandosi momentaneamente in. Analizza la partita il tecnico Paolo Passarini: "Risultato molto soddisfacente, vittoria ampia, arrivata al termine di una partita ben giocata fin dalle prime battute. La squadra ha fatto una prestazione importante riuscendo a chiudere la partita già nella prima frazione, capitalizzando al meglio tutte le opportunità. Abbiamo avuto il merito di gestire il secondo tempo senza correre particolari rischi". Ennesima grande prestazione del reparto avanzato del, con le reti segnate proprio dai tre uomini offensivi Lovotti, Moscati e Capezzani. "Abbiamo sempre avuto fiducia in questi ragazzi così come in tutto il gruppo – aggiunge Passarini –, sappiamo che all’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà per via della conoscenza reciproca nello spogliatoio, ma ora ci troviamo molto bene e vogliamo continuare così".