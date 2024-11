Baritoday.it - Tisane d'autunno: 5 ricette per affrontare i primi freddi

Un buon momento di relax è rappresentato dalla tisana. L'è una delle stagioni più suggestive per i suoi colori, per i cambiamenti che la natura ci mostra, ma è anche il periodo in cui - con gli sbalzi di temperatura - è bene avere alcune accortezze quotidiane, per rafforzare le difese.