The State of Fashion | la moda nel 2025 tra sfide e opportunità

Life&People.it Nell’industria delè arrivato quel rallentamento ciclico a lungo temuto e lo spiraglio di ripresa non è proprio dietro l’angolo. Come sarà ilper la? I consumatori, colpiti dal recente periodo di elevata inflazione, sono sempre più sensibili ai prezzi. L’accelerazione del cambiamento climatico, le difficoltà di carattere economico e geopolitico (date le mutevoli dinamiche e i conflitti come le guerre in Ucraina e Gaza) e il cambiamento nel sistema valoriale dei clienti delineano uno scenario globale turbolento e incerto della, un settore che vale 2,500 miliardi di dollari. È quanto emerge dal report di “Theof” realizzato da McKinsey e BoF Insights, il team di analisi e consulenza di The Business of(azienda fondata da Imran Amed) che analizza la situazione dell’industria dellanel mondo.