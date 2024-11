Agi.it - Territori, candidati ed equilibrio: gli ingredienti per vincere. Il caso Forza Italia

AGI - Le elezioni regionali evidenziano che la leadership nazionale non basta: il centrodestra deve radicarsi e scegliere i migliori perovunque. Le elezioni regionali in Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna hanno lanciato un messaggio chiaro: il centrodestra, per confermare il proprio ruolo di coalizione leader, non può affidarsi solo al carisma nazionale di Giorgia Meloni o alladi Fratelli d'. La vera sfida è costruire una rete radicata sulo, capace di dialogare con le comunità locali e sceglierein grado di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini. Un elemento di rilievo emerso da queste elezioni regionali è il rafmento di, che ha superato la Lega e si è affermata comedinella coalizione. Questo risultato è frutto della strategia politica chiara e della leadership inclusiva di Antonio Tajani, capace di riportare il partito a giocare un ruolo centrale nella coalizione.