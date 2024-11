Tennis Nadal | Se fossi il capitano non mi sceglierei

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 nov. (askanews) – “Seilnon schiererei me per la prossima partita – ha dettoin conferenza stampa al termine della sfida contro Van de Zandschulp -. Visto il mio livello non mi, ma questo non significa che non abbia voglia di giocare. Oggi potrebbe essere stata la mia ultima partita individuale. La decisione di giocare è stata presa da Ferrer, per questo è il. Non ho messo nessuna pressione. Si è deciso che avrei giocato io e sapevamo che c’era un rischio. Non ho potuto vincere il punto. Ci ho provato come sempre. Non si può controllare il livello che hai. Ho già detto che mi avrebbe scartato se non mi avesse visto preparato, ma mi sono allenato abbastanza bene”. L'articolo: “Seilnon mi” proviene da Ildenaro.