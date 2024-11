Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Federer scrive a Nadal "Tiferò sempre per te"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Mi hai fatto amare ancora di più questo gioco" ROMA - Una lunga lettera per raccontare come una delle più grandi rivalità sportive disia al contempo una splendida amicizia. Nel giorno in cui Rafapotrebbe giocare il suo ultimo match in occasione delle Davis Finals a Malaga, Roger Fede