Noinotizie.it - Stili di guida: per uno su due superare i limiti di velocità non è pericoloso Anas

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso da:Secondo il 51% degli italiani non èdi. Soltanto il 34,7% ritiene utile rispettarli mentre il 16,4% ritiene che untore esperto possa superarli.È la fotografia della quarta edizione della ricerca suglididegli utenti commissionata da, società del Gruppo FS, condotta da CSA Research – Centro Statistica Aziendale, con interviste su un campione di 4mila persone e oltre 3.500 osservazioni dirette su strada.L’indagine è presentata oggi nella conferenza internazionale “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime” organizzata da, Piarc (Associazione mondiale della strada), con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in collaborazione con il Global Forum for Road Traffic Safety – Nazioni Unite e l’EuroMed Transport Support Project, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.