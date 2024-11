Quotidiano.net - Stiell, 'da G20 messaggio chiaro, serve un successo a Cop29'

Leggi su Quotidiano.net

"I leader del G20 hanno mandato unai loro negoziatori alla: non lasciate Baku senza un nuovo obiettivo di finanza. Questo è nelinteresse di tutti i paesi". Lo ha detto il segretario esecutivo dell'Unfcc, l'agenzia Onu per il clima, Simon, alladi Baku. "I leader delle maggiori economie mondiali si sono anche impegnati a realizzare riforme finanziarie per rendere possibile una forte azione climatica in tutti i Paesi", ha aggiunto