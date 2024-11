Sbircialanotizia.it - Stash derubato a Milano: “Ho vissuto un incubo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il cantante racconta il furto avvenuto nei giorni scorsi, ladri hanno preso pc e orologi, recuperati poi dalla polizia, "Per fortuna non ero con le mie figlie" Lo descrive come un "vero" il furto che, il cantante dei The Kolors, hanei giorni scorsi, quando, mentre usciva dalle prove per .