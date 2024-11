Agrigentonotizie.it - “Stalkerava assistente sociale”: donna di 40 anni ai domiciliari con braccialetto elettronico

Arresticonper unamenfitana di 40, C. P., per la quale la Corte d’appello di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare. Laè stata condannata a un anno e 6 mesi per stalking nei confronti di un’del.