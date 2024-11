Lanotiziagiornale.it - Spunta l’emendamento Salva-Milano, colpo di spugna sui grattacieli fantasma

Nel giorno in cui” – ovvero la misura interpretativa (ma sarebbe più giusto chiamarlodioppure condono) della legge sull’urbanistica che potrebbere (appunto) i cantieri finti sotto sequestro nel capoluogo lombardo – arriva alle commissioni Ambiente e attività produttive della Camera, dal Tribunale del Riesame digiunge l’ennesima conferma della solidità delle inchieste suiche quella norma vorrebbe azzerare. Un paradosso.Sala chiedee Fratelli d’Italia provvedeMa andiamo con ordine. A vergare ildiè stato ieri il meloniano Tommaso Foti (che ha ripreso alcune proposte presentate da FdI e Pd). Il testo, che dopo l’approvazione dovrà passare al Senato, stabilisce che l’ok preventivo di un Piano edilizio o di lottizzazione convenzionata non sia obbligatorio in caso di costruzione di nuovi immobili su lotti che si trovano in ambiti edificati e urbanizzati, in caso di sostituzione di edifici esistenti o interventi su edifici esistenti in ambiti edificati.