Sbircialanotizia.it - Spazio, Urso: “Con legge su space economy Italia protagonista”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il ministro al al 2° Forum&Blue al Mimit: "e mare comparti Made in Italy del futuro" “In queste ore è in discussione in Parlamento la nostraquadro sulla: per la prima volta questo Paese avrà unanazionale sullo”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, .