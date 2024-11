Lortica.it - Spazio Morini chiude: sfratto esecutivo e saracinesche abbassate

Leggi su Lortica.it

Questa mattina, gli agenti della Polizia Municipale hanno eseguito loper morosità della caffetteria, situata in piazza San Jacopo. Gli attuali gestori non avrebbero saldato l’affitto, portando all’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Arezzo., un locale che in passato ospitava un noto negozio di articoli per la casa, ha visto nel corso degli ultimi quindici anni diversi avvicendamenti di proprietà. Per lungo tempo, è stato uno dei punti di riferimento della piazza, un luogo di ritrovo per gli aretini. I nuovi proprietari, che hanno costituito una srl con un rappresentante legale straniero, sono subentrati all’inizio dell’anno. Tuttavia, durante la loro gestione, si sono verificati gravi inadempimenti, tra cui il mancato pagamento dell’affitto per un lungo periodo, che ha portato all’avvio della procedura di