Liberoquotidiano.it - Spazio, Mascaretti (Fi): "Italia protagonista in Ue grazie alla regolamentazione di Spazio e mari"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "L'è il primo paese in Europa a proporre unadelle aree spaziali ene; ciò consentirà al paese di sedersi al tavolo europeo da". Così Andrea, membro della Camera dei deputati della Repubblicana, nel corso del secondo forum 'Space&Blu – Strumenti di interconnessione', che si è tenuto oggi a Roma. "L'– aggiunge– è conosciuta per la sua storica economia del mare, ma poco si sa su quella dello. Quest'anno si celebrano i sessanta anni dmessa in orbita del primo satelliteno 'San Marco1'. Nel 1967 venne inviato nello'San Marco 2', che venne lanciato dal mare, sempre a indicare la stretta interconnessione che lega da sempree mare". "L', assieme all'Esa – conclude– aggiunge il proprio contributo a questa nuova economia dello, con l'obiettivo di assumere un ruolo di spicco in Europa.