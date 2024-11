Spagna-Olanda oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

A che ora e come seguire, match valevole per i quarti di finale dellaa Malaga. I padroni di casa possono contare su una formazione altamente competitiva, che comprende il numero tre della classifica mondiale Carlos Alcaraz, Pedro Martinez, Roberto Bautista Agut, Rafael Nadal (giunto all’ultimo evento della gloriosa carriera) ed un altro giocatore molto esperto soprattutto in doppio come Marcel Granollers. La selezione del capitano David Ferrer è una delle favorite per la conquista dell’Insalatiera e partirà con i favori del pronostico sulla base delle quote dei bookmakers contro la squadra ‘orange’. Quest’ultima, guidata da Paul Haarhuis, si affida a tre singolisti dal sicuro rendimento come Tallon Griekspoor, il bombardiere Botic Van De Zandschulp e Jesper De Jong.