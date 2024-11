Napolitoday.it - Sovraffollamento e suicidi in carcere da record in Campania. Storie e numeri del fallimento dello Stato

Vivere in una gabbia con il soffitto che pesa sulla testa, a 50 cm dal volto. Stipati in un cubicolo dalle pareti scrostate con lo spazio vitale che si riduce a meno di 3 mq. Non c’è privacy. L’unico svago è camminare in circolo, in un “loop di cemento”, mentre una rete di filo spinato limita lo.