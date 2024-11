Linkiesta.it - Sono trascorsi mille giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina

Con oggi. L’Ucraina si difende dadall’invasione su vasta scala della Russia, resistendo in ogni modo possibile, su più fronti, con truppe stanche e città assediate da continui attacchi di droni e missili. Migliaia di cittadini ucrainimorti, oltre sei milioni vivono come rifugiati all’estero e la popolazione è diminuita di un quarto da quando Vladimir Putin ha dato il via all’aggressione via terra, mare e aria il 24 febbraio 2022, dando inizio al più grande conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Una tragedia che ha toccato famiglie in ogni angolo del Paese. I funerali militariall’ordine del giorno sia nelle grandi città, sia villaggi più remoti, e le personestremate dalle notti insonni tra il rumore delle sirene antiaeree e l’angoscia.Ma dopo quasi tre anni non si intravede davvero una prospettiva di negoziato, una tregua, una fine di questa catastrofe.