Social, privacy e consumo di droga. Incontro a scuola con i carabinieri

Oltre 120 gli studenti a confronto presso l’IIS ‘Morante’ su temi avente come filo conduttore la legalità ed il rispetto delle regole. Con approfondimenti sulstupefacenti tra i giovanissimi, sul corretto uso deie sulle implicazioni connesse alla, e un focus sul ‘revenge pron’, ovvero l’illecita diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. Protagonisti dell’, promosso dal Dirigente Scolastico, Prof. Edoardo Piparo, naturalmente i ragazzi, ma anche il Comandante della Compagniadi Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti, ed il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna, la cui relazione è seguita all’introduzione curata della referente per il Bullismo e cyberbullismo del ‘Morante’, Prof.ssa Maria Rosa Ciccone. Si è parlato anche di trap, in relazione alla divulgazione virale di video che ritraggono giovani rapper mentre impugnano armi e maneggiano ingenti quantità di denaro, talvolta consumando sostanze stupefacenti, propinando ai giovani una realtà distorta, che ammicca a modelli criminali, e ci si è confrontati anche sull’emulazione di comportamenti che portano molti giovani ad adottare condotte fortemente antii o alla commissione di reati, a volte premonitori di un’escalation delinquenziale che, se non frenata per tempo, rischia di portare ad effetti deleteri.