Oasport.it - Skeleton, i convocati dell’Italia per Yanqing. Confermati i sei atleti della prima tappa

Sabato 23 novembre andrà in scena a(Cina) la terza gara stagionaleCoppa del Mondo 2024-2025 di. Dopo lainaugurale di Pyeongchang, in cui si sono disputati due eventi individuali sia al maschile che al femminile, il massimo circuito internazionale prosegue la tournée asiatica e si trasferisce sul budello che ha ospitato le gare olimpiche di Pechino 2022.Il direttore tecnico azzurro Maurizio Oioli ha convocato seiper l’imminente appuntamento cinese di Coppa del Mondo, confermando il gruppo che ha preso parte all’opening di Pyeongchang. In campo femminile saranno impegnate Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli e Alessia Crippa, mentre tra gli uomini competeranno Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis e Giovanni Marchetti.L’Italia, reduce da un avvio di stagione senza acuti, proverà a salire di colpi già sulla pista diper raccogliere dei riscontri incoraggianti in vista delle prossime competizioni in Europa.