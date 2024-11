Napolipiu.com - Simeone: “Napoli è come casa, i napoletani sono la cosa che amo di più” | VIDEO

L’attaccante argentino si è raccontato ai canali ufficiali della Lega Serie A, svelando il suo profondo legame con la città partenopea.Il rapporto tra Giovanniva oltre il calcio. In una lunga intervista rilasciata al format “A tu per tu” della Lega Serie A, il Cholito ha aperto il suo cuore parlando del legame speciale con la città e i suoi abitanti.“Lache amo di più di, oltre al club,”, ha confessato. “Li amo,intensi e passionali. Fanno sempre quello che posper te, vogliono il meglio.molto simili agli argentini.stato in molti posti in Italia ma”.L’attaccante ha poi ricordato l’emozione dello scudetto: “Quando ho deciso di venire a, sapevo che sarebbe stato speciale. Me nereso conto molto rapidamente che stavamo costruendo qualdi bello”.