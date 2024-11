Terzotemponapoli.com - Simeone: “Conte si aspetta il meglio da ogni giocatore”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Giovanni, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al format “A tu per tu”, sui canali ufficiali della Lega Serie A. Di seguito le sue parole.sullo Scudetto a Napoli“Tutto ciò che ho vissuto da giovane per vincere un campionato che molti pensavano sarebbe stato difficile per una squadra come il Napoli perché ovviamente eravamo contro grandi squadre come la Juventus, il Milan che aveva vinto molti trofei. Per altre grandi squadre come il Napoli è sempre stato difficile vincerlo. Quando ho deciso di venire a Napoli, sapevo che sarebbe stato speciale e me ne sono reso conto molto rapidamente che stavamo costruendo qualcosa di bello. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata tutto quello che ho dovuto attraversare per arrivare qui e realizzare il sogno della mia infanzia di vincere con una squadra come il Napoli”.