Corrieretoscano.it - Signa, quattro intossicati dal monossido per una caldaia difettosa

CAMPI BISENZIO – Due famiglie intossicate adadi carbonio. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti poco dopo le 10.30 del 19 novembre nel comune di, in provincia di Firenze, in via di Vingone, in supporto al personale sanitario, per il soccorso apersone di due nuclei familiari distinti, rimastidallanell’appartamento.I vigili del fuoco giunti hanno effettuato la misurazione all’interno dell’edificio, dove nell’appartamento dal quale si è originato ille due persone sono state soccorse dal personale sanitario, mentre durante il controllo del personale nel vano scale e nell’appartamento soprastante è risultato presente un’alta concentrazione di gas. Si è così provveduto a portare in strada le due persone presenti per il successivo trasporto in ospedale per i controlli di rito.