Genovatoday.it - Si sente male a 9 anni e muore in autostrada: era diretta al Gaslini per un controllo

Leggi su Genovatoday.it

Tragedia indove una bambina di 9è morta improvvisamente questa mattina, martedì 19 movembre, mentre era in viaggio con i genitori. La piccola eraa Genova per una visita dipresso l'ospedaledove era stata in cura nei mesi scorsi.Secondo quanto si è.