Si impicca dopo una condanna per maltrattamenti sulla moglie | choc a Lodi

San Martino in Strada 8) – Un 47enne si è ucciso ieri sera, lunedì 18 novembre, in una cascina per la quale lavorava a San Martino in Strada, in provincia di. L'uomo, che è stato trovatoto, la scorsa settimana era statoto a cinque anni e due mesi di reclusione in primo grado con il rito abbreviato a, pere abusi ai danni della, che si era costituita parte civile. Le indagini sono affidate ai carabinieri,