Riminitoday.it - Si addormente fumando una sigaretta e il materasso prende fuoco, dramma in un'abitazione

Tragedia in un'dei Padulli, a Rimini, dove una donna di 70 anni è morta in seguito a un incendio che si è sviluppato mentre fumava unaa letto. Ilsi è consumato nel pomeriggio di lunedì in via Boheme e, ad accorgersi di quanto accaduto, è stato il figlio dell'anziana.