Ilgiorno.it - Serra di marijuana in casa: arrestato 40enne barista di Cernusco Lombardone

(Lecco), 19 novembre 2024 –di professione, coltivatore di droga per passione e per arrotondare, perché gli affari dietro il bancone non andavano molto bene. I carabinieri della caserma di Merate hannoun brianzolo di 40 anni, che abita ae che gestisce un bar nella zona centrale di Merate, dove tuttavia i clienti scarseggiano a causa della concorrenza in zona. Lo stavano tenendo d'occhio da tempo. Insua hanno trovato unadomestica attrezzata di tutto punto con lampade alogene, umidificatori, irrigatori e ventilatori: invece che coltivare insalata, pomodori e altre verdure, coltivava però piante di. Ne hanno sequestrate una dozzina, più una sessantina di rami cariche di foglie già essiccate e 5 chilogrammi di erba, suddivisa in dosi in pronta vendita.