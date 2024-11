Sbircialanotizia.it - Serie A, da Vlahovic a Calhanoglu e Lukaku: quanti infortuni in Nazionale

In dubbio per la tredicesima giornata ci sono anche McTominay e Nuno Tavares Troppe partite, troppi, eppure il calcio non si ferma. Mentre sale l'allarme di esperti e associazioni per tutelare la salute dei giocatori, chiamati a un numero di match sempre maggiore con i nuovi format varati da Uefa e Fifa, le squadre .