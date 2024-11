Lidentita.it - Senza Zuccheri Aggiunti – Errore, colpa e autocritica

Leggi su Lidentita.it

Io non credo nella didattica dell’, la gente dagli errori, nella maggior parte dei casi, non impara: in. È una convinzione diffusa che ognirappresenti un’opportunità per crescere, ma non tutti sono capaci di trasformare una sconfitta in una lezione. Anzi, il più delle volte si tende a riversare la responsabilità sugli altri, anziché .L'Identità.