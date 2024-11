Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 19 novembre in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – martedì 19– con la soap turcadi(Yargi). Nellaodierna Ceylin e Ilgaz fanno irruzione in casa di Meltem per salvare Elif, proprio mentre la donna cerca di somministrare qualcosa di sospetto alla figlia. Ecco ilper rivedere l’episodio 42 trasmesso da Canale 5 in