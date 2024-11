Udinetoday.it - Scontro in tangenziale: traffico bloccato a Udine

Leggi su Udinetoday.it

Incidente insud nella prima serata di oggi, martedì 19 novembre, a. Per cause ancora in corso di definizione, due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'uscita in direzione Fiera. Una delle due auto, una Hyundai i10, si è capottata e due persone sono rimaste incastrate.