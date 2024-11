Feedpress.me - Sanità, domani sciopero dei medici: oltre 1 milione di prestazioni a rischio

Sono 1,2 milioni lesanitarie che potrebbero saltare per lonazionale di 24 ore dei, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie indetto per mercoledì 20 novembre. Lo riferiscono Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e gli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up che hanno proclamato l'astensione e che manifestanoa Roma alle 12 in Piazza SS.