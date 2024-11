Lanazione.it - “San Zeno: l’efficienza del sistema non legittima ‘soluzioni’ ideologiche”.

Arezzo, 19 novmbre 2024 – “Sandelnon”. La nota del consigliere comunale Egiziano Andreani “Ho salutato con favore la seduta di Consiglio Comunale aperta ai cittadini che si è svolta a Sane per questo ringrazio il presidente Luca Stella per l’organizzazione dell’evento e chi ha arricchito il dibattito con il suo contributo. La prima domanda che dovremmo porci è: era proprio scontato che la seduta stessa si svolgesse? No, non ci sarebbe stata se l’impianto fosse andato incontro alla privatizzazione nel 2013. In un’azienda privata, di certo i cittadini non avrebbero beneficiato di questa esperienza di democrazia in cui hanno parlato liberamente. Consiglieri comunali e associazioni, quando giustamente pretendono il rispetto dell’ambiente e del territorio, dovrebbero pensare anche alle scelte della Regione Toscana che in passato hanno favorito vere e proprie bombe ecologiche come le discariche o hanno autorizzato nella zona impianti privati, come lamentato da alcuni cittadini intervenuti.