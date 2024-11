Temporeale.info - Sabaudia / Due macchine in fiamme in via di Macchiaroli, si indaga sulle cause

Leggi su Temporeale.info

– Alle 3,20 circa della notte passata, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, in forza al Distaccamento di Terracina, è intervenuto nel comune diper un incendio. Sul posto, Via dei, si constatava la presenza di due auto avvolte dalle. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento volte a .L'articolo/ Dueinin via di, siTemporeale Quotidiano.